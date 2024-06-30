Овчинский: 120 московских фабрик ежедневно выпекают более 39,7 тонны сладостей

В Москве 120 предприятий ежедневно выпекают свыше 39,7 тонны тортов и пирожных, которыми обеспечивают город и другие российские регионы, сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

«При поддержке города столичный пищепром устойчиво развивается — за первые четыре месяца 2024 года предприятия отрасли увеличили объемы производства почти в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Особенно заметно вырос выпуск хлебобулочных и мучных кондитерских изделий — более чем на 14%. В настоящее время их изготовлением в Москве занимается около 120 предприятий, которые ежедневно производят 39,7 тонны пирожных и тортов и около 14,3 тысячи тонн — ежегодно», — отметил Овчинский.

На кондитерском комбинате «Добрынинский» выпекают торты, рулеты, кексы, пирожные и печенье, а также другую сладкую продукцию. Ассортимент компании регулярно расширяется, в настоящее время в нем 150 позиций. С 2023 года в рамках дизайнерской линейки тортов «Де-люкс» производится свыше 8,5 тысячи изделий, в числе которых чизкейки и фигурные торты.

В столице также есть Научно-исследовательский институт хлебопекарной промышленности. Он специализируется на научных исследованиях в области хлебопечения, производстве мучных изделий и разработке хлебопекарного оборудования.

На сегодняшний день в Москве 725 тысяч человек трудятся на более 4,2 тысячи промышленных площадках. Каждый год в столице появляется до 50 новых крупных и средних предприятий, а также около 100 малых.