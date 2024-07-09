«Открой#Моспром» победил во Всероссийской премии развития молодежного туризма

Столичный проект «Открой#Моспром» победил в номинации «Больше, чем тур: промышленный» во Всероссийской премии развития молодежного туризма, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Анатолий Гарбузов.

Он стал лучшим среди претендентов, организующих экскурсии на промышленные предприятия.

«С 2019 года было проведено свыше 3 тыс. офлайн и онлайн-экскурсий. В этом году значимость этой работы подтвердила еще одна награда, полученная на Всероссийской премии за лучший тур на промышленное производство», — сказал Анатолий Гарбузов.

По итогам первой Всероссийской премии в области развития молодежного туризма «Больше, чем путешествие» проект «Открой#Моспром» занял первое место в номинации «Больше, чем тур: промышленный».

Проект на постоянной основе приглашает гостей на 130 фабрик и заводов пищевой, авиационной, фармацевтической, кабельной и других отраслей промышленности. Список компаний-участников постоянно обновляется, только в этом году он расширился на 15%.

Организаторы также учитывают современные тенденции и проводят онлайн-экскурсии. Все желающие могут в любое время отправиться в виртуальный тур на фабрику мороженого, ювелирный или лифтостроительный завод, узнать подробнее о работе предприятий ракетно-космической и авиационной отраслей, увидеть, как производят лекарства или косметику.