От «Азбуки вкуса» до «Светофора»: цены на курятину могут отличаться в 4 раза
Фото - © Татьяна Яцевич / Фотобанк Лори
После анализа стоимости курятины разных производителей в федеральных и региональных торговых сетях стало известно, что средняя цена данного сорта мяса составляет почти 354 рубля за килограмм, сообщили РИАМО в сервисе мониторинга цен «Ценозавр».
Средняя цена курятины по стране за килограмм в августе равна 353,9 рубля. Прирост стоимости за год составил 8%.
Если рассматривать ситуацию по регионам, то самые высокие цены наблюдаются в Республике Саха (Якутия) — 460 рублей, самые низкие — в Республике Дагестан, 252,4 рубля.
Если смотреть по торговым сетям, то дороже всего курятина в «Азбуке вкуса» — 695,6 рубля, дешевле всего в «Светофоре» — 175,5 рублей.
В исследовании приведены средние цены в зависимости от региона и торговой сети, пояснили в «Ценозавре».
