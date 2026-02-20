От 200 до 400 руб за кг: что происходит с ценами на огурцы в Кемерове

В Кемерове цены на огурцы варьируются от 200 до 400 руб за кг

В Кемерове стоимость огурцов вызывает серьезное беспокойство у покупателей. В магазинах цена за килограмм варьируется от 200 до 400 рублей. Корреспондент Сiбдепо прошелся по нескольким торговым сетям и выяснил у антимонопольной службы причины сложившейся ситуации.

Так, в «Пятерочке» килограмм огурцов оценивается в 368 рублей, в «Магните» — в 340. Сеть «Бегемот» предлагает товар по акционной цене в 300 рублей вместо обычных 400. Наиболее доступные овощи были обнаружены в магазине «Ярче», где их можно приобрести примерно за 290 рублей за килограмм.

Однако даже такая цена остается высокой для многих горожан. Как сообщили в антимонопольной службе, вопрос уже взят на контроль на федеральном уровне. ФАС запросила у ведущих ритейлеров, включая X5 Group, «Магнит» и «Ленту», подробную информацию о динамике закупочных и розничных цен на огурцы в период с 1 ноября по 15 февраля.

Более того, проверка не ограничилась торговыми сетями. Регуляторы также обратились к сельхозпроизводителям, направив запросы крупнейшим агрокомпаниям, специализирующимся на овощах защищенного грунта: холдингам «РОСТ», «ЭКО-культура», «Горкунов», «Магнит», «Теплицы Регионов» и «Мое лето». В настоящее время эксперты анализируют полученные от всех участников рынка сведения.

