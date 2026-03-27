Организации Подмосковья смогут принять аграрный диктант в мае

Регистрация площадок для проведения Второго Всероссийского аграрного диктанта открылась в Подмосковье и продлится до 18 мая 2026 года. Сам диктант пройдет с 26 по 30 мая в гибридном формате — очно и онлайн. Принять участие в организации акции могут образовательные учреждения и предприятия региона, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Образовательные учреждения, предприятия агропромышленного комплекса, а также культурные и общественные центры Подмосковья могут подать заявку на получение статуса официальной площадки. Регистрация проходит на сайте проекта до 18 мая 2026 года.

Организаторы могут выбрать формат площадки. Открытая площадка доступна для всех желающих, закрытая — с ограниченным доступом, например на предприятиях с пропускной системой или в школах. Сам диктант состоится с 26 по 30 мая 2026 года. Его можно будет написать очно или онлайн на портале агродиктант.рф.

В ведомстве отметили, что в 2025 году Подмосковье показало высокий уровень вовлеченности: в регионе работало 289 площадок, преимущественно на базе школ и колледжей. В акции участвовали школьники, студенты, преподаватели и сотрудники предприятий АПК.

Организация площадки позволяет учреждениям популяризировать аграрные знания, привлечь молодежь к профессиям в сфере сельского хозяйства и внести вклад в развитие аграрного просвещения.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в Московской области работает порядка 2 тыс. предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, на них трудятся свыше 100 тыс. человек.

«Все вы вносите вклад в развитие сельского хозяйства — усердие каждого фермера и новаторские решения крупных игроков рынка обеспечивают лидирующие позиции Подмосковья в АПК», — заявил Воробьев.