Орехово-Зуевское предприятие представляет продукцию на выставке «НЕВА-2025»

сегодня в 13:51

С 23 по 26 сентября орехово-зуевское предприятие КАМПО работает на 18-й Международной выставке-конференции «НЕВА-2025», посвященной гражданскому судостроению, судоходству, деятельности портов, освоению океана и шельфа. Мероприятие проходит в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» города Санкт-Петербург, сообщает пресс-служба администрации Орехово-Зуевского городского округа.

На этой выставке предприятие представляет основные направления деятельности. Модульное судостроение — морские катамараны, модульные понтонные системы, модульные судовые помещения. Судовое снабжение — водолазное, пожарное и аварийно-спасательное оборудование, судовая мебель, линейка водолазных ножей.

Ранее завод «Стелкон» из Орехово-Зуева, занимающийся производством стеллажного оборудования и автоматизированных систем хранения, принял участие в Международной выставке складской и производственной логистики CeMAT Russia 2025.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье реализовали ряд мероприятий, которые упрощают работу малого бизнеса в парках.

«Приятно, когда инвесторы вкладывают деньги в аттракционы или какие-то воспитательные, образовательные программы. Все это мы можем видеть в наших парках, и все это требует дальнейшего внимания», — добавил глава региона.