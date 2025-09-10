Опубликован список регионов с самыми высокими зарплатами в металлургии

Аналитики сервиса «Авито Работа» изучили рынок металлургии за первые восемь месяцев 2025 года и выяснили, что самые высокие зарплаты в этой отрасли предлагают в пяти регионах России: Республике Тыва, Республике Коми, Сахалинской, Магаданской и Оренбургской областях. Исследование аналитиков есть в распоряжении РИАМО.

Вопросы привлечения и удержания специалистов на промышленных предприятиях стали центральной темой форума «PRO Формат». Мероприятие, организованное совместно Магнитогорским металлургическим комбинатом и «Авито Работой», также затронуло проблему популяризации рабочих профессий в стране. Эксперты рынка труда представили данные о наиболее востребованных специальностях в металлургии в текущем году.

Средняя предлагаемая зарплата с фиксированным графиком с января по август 2025 года в Республике Тыва составляла 227 392 рублей, в Республике Коми — 188 870 рублей, а в Сахалинской области 185 502 рубля. В Магаданской области уровень средней зарплаты за вышеуказанный период составлял 183 465 тысяч рублей, а в Оренбургской области — 178 371 рублей.

О вакансиях

Исследование рынка труда показало, что в августе 2025 года промышленные компании активно искали специалистов рабочих профессий. Лидерами спроса стали слесари (12% вакансий), сварщики (11,5%) и литейщики (11%).

При этом соискатели чаще всего откликались на вакансии разнорабочих — 14,5% всех откликов. Также популярностью пользовались позиции сварщиков (11,5%) и слесарей (5%). Это свидетельствует не только о востребованности данных специальностей, но и о серьезной конкуренции за эти рабочие места.

Для привлечения квалифицированных работников компаниям стоит обратить внимание на зарплатные предложения — более половины соискателей (53%) назвали уровень дохода главным фактором при выборе работодателя.

Также работники высоко ценят возможность гибко планировать рабочее время (40%), надежность работодателя (34%) и благоприятную рабочую среду (28%). Качественное введение в должность играет решающую роль в удержании персонала — 81% сотрудников чувствуют себя увереннее в выполнении обязанностей после хорошей адаптации, а 79% считают, что это положительно сказалось на их профессиональном росте в компании.

Распространенные представления о рабочих профессиях часто не соответствуют действительности. Многие ошибочно полагают, что такие специальности предполагают низкую оплату, сложные условия и отсутствие возможностей для развития, однако факты говорят об обратном.

«В 2025 году стремительно растет спрос на узкопрофильных специалистов металлургической отрасли, а вместе с ним — и уровень доходов. Например, спрос на гальваников вырос более чем в два раза, а среднее предложение по зарплате для них достигло 85 тысяч рублей. На втором месте — сверловщики, с ростом числа вакансий на 94% и зарплатными предложениями почти в 98 тысяч рублей. Замыкают тройку кочегары, у которых прирост вакансий составил 69%, а средняя зарплата — 58 тысяч рублей. Эти цифры наглядно показывают: современное производство нуждается в квалифицированных кадрах и готово достойно оплачивать их труд. Наша общая цель — повысить престиж рабочих специальностей и создать сильный HR-бренд для всей отрасли», — рассказал директор по развитию сервиса по поиску работы Роман Губанов.

О развитии технических профессий

Сервис по поиску работы и учебный центр ММК объединили силы для развития технических профессий. В начале 2025 года «Авито Работа» и Корпоративный центр подготовки кадров «Персонал» Магнитогорского металлургического комбината подписали партнерское соглашение. Проект получил поддержку Агентства стратегических инициатив.

Новое сотрудничество нацелено на популяризацию технических специальностей среди молодых людей. Партнеры будут проводить совместные мероприятия по профориентации, помогать с трудоустройством и внедрять инновационные технические решения в производственные процессы.

В России прошел очередной форум «PRO Формат», направленный на решение кадровых вопросов. Представители ведущих промышленных гигантов страны встретились, чтобы обсудить, как сохранять и развивать персонал. Среди участников мероприятия были замечены РЖД, «Северсталь», НЛМК, «Металлоинвест», ММК, АЛРОСА, «Мечел» и другие крупные компании. Также к дискуссии присоединились Высшая школа экономики и Ассоциация промышленников горно-металлургического комплекса. Форум в очередной раз стал площадкой для диалога между бизнесом и образовательными организациями.

ПАО «ММК» — один из организаторов «PRO Формат», — с первых лет существования проекта принимает в нем активное участие.

«ММК рассматривает проекты в сфере развития персонала как долгосрочные инвестиции, создающие основу для эффективной деятельности компании. Только непрерывная и вдумчивая работа с сотрудниками, а также подготовка кадров, начиная со школьной скамьи, могут обеспечить сохранение и развитие человеческого капитала. Сегодня кадровая ситуация в отрасли и в целом в промышленном секторе остается непростой. И перед HR-службами стоит задача не только найти работника, но и сформировать долгосрочный интерес к производственной деятельности, повысить имидж базовых профессий в промышленности, привлечь к ним внимание молодежи», — отметил директор по персоналу ПАО «ММК» Олег Парфилов.

На форуме также обсуждались меры повышения лояльности и удержания персонала, которые выходят далеко за рамки только лишь финансовой мотивации.

«Промышленный туризм сегодня — это мощный инструмент не только для привлечения, но и для удержания ключевых сотрудников и поддержания их лояльности. Такие проекты, как экскурсии для семей металлургов, профориентационные программы для детей сотрудников и масштабные корпоративные события, напрямую влияют на укрепление корпоративного духа. Когда работник видит восхищение в глазах своей семьи, когда он может гордиться современным и безопасным производством, его эмоциональная связь с компанией крепнет. Это инвестиция в лояльность персонала, которая создает прочный фундамент для долгосрочной работы вместе», — подчеркнула директор проектов дивизиона «Городская экономика» Агентства стратегических инициатив Ольга Шандуренко.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.