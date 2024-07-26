Директор Центра европейско-азиатских исследований Андрей Русаков полагает, что Султанат Оман и ОАЭ видят в России значимого партнера. Он уверен, что оба государства заинтересованы в сотрудничестве с Москвой, сообщает «ФедералПресс» .

Эксперт напомнил, что в 2024 году делегация Омана приняла участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), а ОАЭ стали партнерами выставки «Иннопром» в Екатеринбурге.

В связи с этим Русаков предположил, что технологии и договоренности с российским бизнесом рассматриваются триумвиратом «нефтяных монархий» как важное и перспективное дело.

«У российских же предприятий, в свою очередь, появляется возможность вхождения в новый мегапроект (117 миллиардов дирхам) в качестве партнера (поставщика, подрядчика) Oman Electricity Transmission Company через поставки трансформаторов, различных типов кабелей, тепловых коллекторов, солнечных панелей, изоляторов, металлических конструкций, а также многого другого», — указал политолог.

Эксперт добавил, что российскую продукцию и проекты могут успешно применить при строительстве и эксплуатации железной дороги между ОАЭ и Оманом.