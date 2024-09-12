Около 7 тыс т сливочного масла сделали подмосковные производители за 7 месяцев
Фото - © Пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области
За 7 месяцев этого года сельхозтоваропроизводители Московской области произвели 6,9 тыс. тонн сливочного масла и масляных паст. Относительно аналогичного периода прошлого года объемы производства данного вида продукции увеличились на 16%. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.
Ведущими предприятиями по производству сливочного масла в Подмосковье являются:
- АО «Озерецкий молочный комбинат» из Коломенского городского округа, выпускающий продукцию под брендами «Экомилк», «Экомилк Соло», «Сливочное масло Ромб», «Альпийская коровка» и «Деревенское подворье»;
- ЗАО «Завод стерилизованного молока «Можайский», занимающийся производством сливочного масла двух видов жирности 72,5% и 82,5%;
- ООО «БРАТЬЯ ЧЕБУРАШКИНЫ» в Дмитровском округе, выпускающие масло сладкосливочное, шоколадное и безлактозное;
- ООО «Молзавод Авангард» из Волоколамска, производящий молочную продукцию под брендом «Маруся».
Суммарная выручка производства молочной продукции за данный период составила 140 млрд рублей.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.
«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.