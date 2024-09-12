Около 7 тыс т сливочного масла сделали подмосковные производители за 7 месяцев Экономика сегодня в 17:44 Фото - © Пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

За 7 месяцев этого года сельхозтоваропроизводители Московской области произвели 6,9 тыс. тонн сливочного масла и масляных паст. Относительно аналогичного периода прошлого года объемы производства данного вида продукции увеличились на 16%. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.