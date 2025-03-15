Около 11 млрд рублей привлекли компании микроэлектроники и приборостроения Москвы

14 предприятий из сектора микроэлектроники и приборостроения смогли привлечь почти 11 млрд рублей льготных инвесткредитов, поделился заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Средства, которые были предоставленные городом, компании направят в том числе на приобретение порядка 250 единиц оборудования.

«Микроэлектроника играет ведущую роль в обеспечении технологического суверенитета страны. По поручению Мэра Москвы Сергея Собянина мы активно развиваем сферу R&D, более 40% российских патентов — московские. Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства также способствует развитию наукоемких производств. С его помощью предприятия привлекли более 11 млрд рублей на реализацию высокотехнологичных проектов. Благодаря поддержке Фонда заводы смогут приобрести около 250 единиц оборудования и создать порядка 800 новых рабочих мест», — прокомментировал Ликсутов.

Так, предприятие «КОРПУС», производящее электронику для транспорта, привлекло 3 млрд рублей для строительства нового промышленного объекта. Его площадь составит 85 тыс. кв. м. Внутри будут располагаться центры исследований и разработок, информационных технологий и электроники.

«Москва уделяет особое внимание развитию микроэлектронной отрасли. С 2022 года на площадке „Алабушево“ особой экономической зоны „Технополис Москва“ действует кластер микроэлектроники и фотоники, куда входят свыше 60 компаний. Для дальнейшего устойчивого развития отрасли критически важно создавать, обновлять и развивать инфраструктуру для производства микроэлектроники полного цикла», — добавил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Чтобы получить средства по льготной ставке, необходимо заключить кредитный договор, а затем обратиться Фонд. После одобрения заявки заключается договор финансовой поддержки для компенсации части затрат на уплату процентов по кредиту. Далее, в зависимости от сроков списания процентов, на счет компании в банке, где открыт кредит, перечисляется необходимая сумма.

В прошлом году благодаря льготным инвестиционным кредитам московские предприятия привлекли около 120 млрд рублей. В этом году условия промышленного кредитования в Москве изменились. Максимальный размер льготного инвестиционного кредита увеличен с 3 до 5 млрд рублей, а срок льготного кредитования — с 3 до 5 лет.

Ранее Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что был запущен проект по строительству Центра фотоники на площадке «Алабушево» ОЭЗ «Технополис Москва», в котором будут выпускаться фотонные интегральные схемы (ФИС).