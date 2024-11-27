Около 100 млрд рублей составила выручка резидентов ОЭЗ Подмосковья в 2024 году

Объем выручки компаний-резидентов особых экономических зон Московской области в январе–сентябре 2024 года составил почти 100 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«Совокупный объем выручки резидентов подмосковных ОЭЗ за первые три квартала 2024 года составил 98,3 млрд рублей. Более половины этой суммы, 51,8 млн рублей, обеспечили компании, работающие в ОЭЗ «Дубна». На сегодняшний день резидентами этой площадки являются 164 компании», — сказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Она также сообщила, что 29,4 млрд рублей в отчетном периоде составила выручка резидентов ОЭЗ «Исток». Почти 17 млрд рублей — это выручка резидентов ОЭЗ «Ступино Квадрат».

Еще две подмосковные ОЭЗ «Кашира» и «Максимиха» были открыты относительно недавно и сейчас находятся в начальной стадии развития. Так, в ОЭЗ «Кашира» только начали запускаться новые предприятия, в ОЭЗ «Максимиха» первые резиденты еще реализуют свои инвестпроекты. Устойчивые входящие финансовые потоки на этих площадках компании начнут формировать в ближайшем будущем.

Подобрать участок для реализации инвестиционного проекта на территории ОЭЗ можно на работающей в рамках регинвестстандарта инвестиционной карте Московской области. На сегодняшний день на карте инвесторам доступно 90 земельных участков в подмосковных ОЭЗ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что все особые экономические зоны в регионе заполнены. Он уточнил, что в Подмосковье действительно имеется пять особых экономических зон.

«Может для кого-то покажется это многовато, но факт в том, что они все заполнены и заполняются нашими партнерами. Мы стараемся строить еще и индустриальные парки. Там немножко другой налоговый режим, но кое-что, мы при желании тоже можем сделать так, чтобы каждое предприятие новое почувствовало поддержку», — сказал Воробьев.