Одна из крупнейших мировых компаний по логистике остановила ликвидацию в РФ

Датская логистическая компания A.P. Moller — Maersk отказалась от планов ликвидировать бизнес в России. При этом в 2022 году она объявила о прекращении деятельности в стране, сообщает РБК .

О том, что компания продолжает работать в России, следует из отчетов ее местных «дочек». После начала спецоперации ООО «Маэрск Солюшнс» и ООО «Маэрск» объявили о начале процесса ликвидации осенью 2022 года.

В 2023 году учредители компаний приняли решение об остановке ликвидации. В феврале этого года «Маэрск» получил дополнительно 20 млн рублей в качестве вклада в имущество общество. Оба ООО продлили аренду офисов в Москве и Санкт-Петербурге еще на 11 месяцев.

При этом 3 мая на Федресурсе все же появилось сообщение о ликвидации компании. Это случилось после официального журналистского запроса РБК о деятельности «Маэрск» в России.

Ранее нидерландская Yandex N.V. опубликовала окончательные параметры соглашения о продаже российского пакета акций. В заявлении указано, что общая сумма сделки составит 475 млрд руб., российские регуляторы одобрили продажу активов.