Общественная палата РФ: вслед за МРОТ в 2026 году вырастут больничные и декретные

Повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) с января 2026 года приведет также к увеличению минимального размера больничных, декретных и отпускных. Об этом заявил член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров, сообщает ТАСС .

По его словам, МРОТ влияет на разные экономические аспекты, в том числе на зарплату, отпускные, пособия и страховые взносы. Однако повышение этой суммы никак не сказывается на уже назначенной пенсии.

При этом МРОТ влияет на будущие пенсионные выплаты, так как увеличиваются отчисления работников в СФР. Пенсионные баллы начисляются за страховые взносы, а они зависят от размера зарплаты. Если выплаты растут, то будет расти и будущая пенсия, подчеркнул Машаров.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в следующем году МРОТ увеличат более чем на 20%. Он составит 27 093 рубля. Сейчас он на уровне 22 440 рублей.

