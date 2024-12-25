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Обрабатывающее производство в Подмосковье выросло почти на 10%

За первые 11 месяцев 2024 года промышленное производство Московской области выросло на 8,6%. При этом в обрабатывающем секторе рост составил почти 10%, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«В январе–ноябре 2024 года рост обрабатывающего производства Московской области составил 9,4% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Наибольший рост зафиксирован в металлургии и производстве готовых металлических изделий — 38,9% и 50,4% соответственно», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Зампред также отметила, что в отчетном периоде в Московской области значительно увеличилось промпроизводство в секторе легкой промышленности. В частности, производство текстильных изделий увеличилось на 29,1%, производство кожи и изделий из нее — на 27,5%, производство одежды — на 13,3%.

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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.