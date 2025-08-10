Объем закупок Москвы в сфере строительства в 2025 году достиг почти 3 млрд рублей

С января 2025 года сумма закупок строительных товаров и услуг на Портале поставщиков составила почти 3 млрд рублей. Об этом сообщил глава Департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Он уточнил, что Портал поставщиков — это, по сути, электронная площадка для государственных закупок. Московские заказчики могут оперативно приобретать здесь необходимые товары, что помогает им вовремя реализовывать проекты по развитию городской инфраструктуры. В то же время предприниматели получают удобный доступ к участию в госзаказе и расширяют рынки сбыта.

«Строительные товары и услуги традиционно являются одной из самых востребованных категорий закупок на Портале поставщиков — с января по июль этого года на площадке было заключено более 10,1 тыс. контрактов на сумму 2,97 млрд рублей», — отметил Пуртов.

Наибольший спрос на платформе пришелся на строительные материалы, инженерное оборудование и инструменты — за первые 7 месяцев года по этим категориям оформили почти 9,5 тыс. сделок на 2,6 млрд рублей. Среди услуг чаще всего заказывали экспертизу проектно-сметной документации, строительный контроль, сопровождение технического заказчика и организацию дорожного движения на перекрываемых участках — суммарный объем контрактов в этих категориях превысил 101 млн рублей.

Портал поставщиков создан в 2013 году для автоматизации закупок малого объема. Сегодня на платформе зарегистрировано более 378 тыс. предпринимателей, причем 90% из них — представители малого и среднего бизнеса. В каталоге портала доступно свыше 3,2 млн товаров и услуг.

Функциональным заказчиком портала является Департамент по конкурентной политике города Москвы, а его техническую поддержку обеспечивает столичный Департамент информационных технологий.