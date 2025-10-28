Объем производства кондитерских изделий в Подмосковье превысил 383 тыс тонн

28 октября отмечается День домашнего печенья. Несмотря на домашний статус праздника, кондитеры готовы предложить жителям региона сладости на любой вкус. Московская область занимает 1 место в России по выпуску кондитерских изделий. За девять месяцев 2025 года подмосковные предприятия произвели более 383 тысяч тонн этого вида продукции, что составляет 28,6% от общего объема в ЦФО и почти 13% от Общероссийского производства. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Среди ведущих производителей печенья в Подмосковье — ООО «Кондитерское предприятие «Полет», ЗАО «КДВ Павловский Посад» и ООО «Коломенское поле». С 2022 года объем производства кондитерских изделий в регионе увеличился на 6,7%, достигнув в 2024 году более 570 тысяч тонн. В Подмосковье, помимо печенья, выпускают зефир, шоколад, торты и прочие сладости как для праздничных столов, так и для вечернего чаепития. Стабильный рост производства кондитерских изделий в регионе подтверждает эффективное развитие пищевой промышленности Подмосковья. А пока фабрики радуют нас своими лакомствами, многие предпочитают побаловать близких домашней выпечкой.

Команда Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области делится проверенным рецептом: смешайте 200 г мягкого сливочного масла с 150 г сахара, добавьте 2 яйца и 400 г муки, сформируйте печенье и выпекайте 15-20 минут при 180 градусов. Такое домашнее угощение прекрасно дополнит вечерний чай и подарит настоящую атмосферу осеннего уюта.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в Московской области работает порядка 2 тыс. предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, на них трудятся свыше 100 тыс. человек.

«Все вы вносите вклад в развитие сельского хозяйства — усердие каждого фермера и новаторские решения крупных игроков рынка обеспечивают лидирующие позиции Подмосковья в АПК», — заявил Воробьев.