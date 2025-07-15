Объем производства кондитерских изделий в Подмосковье превысил 210 тыс тонн

Московская область — первая в стране по объемам производства кондитерских изделий. Так, за 5 месяцев с начала года предприятия региона выпустили 210,9 тыс. тонн продукции — это горький, молочный, белый шоколад, шоколадные конфеты, батончики, грильяж и другие сладости. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Более 28,2% от общего объема кондитерских изделий в Центральном федеральном округе и 12,9% от общероссийского производят в регионе.

На территории Подмосковья работают сразу несколько крупных кондитерских фабрик. Например, ООО «Конфаэль Коллекция» в Красногорске выпускает подарочные наборы и шоколад ручной работы. ООО «Кондитерская фабрика «ПОБЕДА» в Егорьевске — классические и уникальные виды шоколада, в том числе без добавления сахара, конфеты и трюфели. Здесь также организуют экскурсии и мастер-классы, рассказывая о тонкостях и процессе производства. Филиал ПАО «Красный Октябрь» «Производство № 3 в г. Коломне» изготавливает сладости под известными брендами, вкус которых знаком каждому с детства.

В прошлом году предприятия региона выпустили 570,3 тыс. тонн кондитерских изделий. Они доступны в широком ассортименте в розничных торговых сетях. Модернизация производственных линий, расширение ассортимента продукции позволяет планомерно увеличивать этот показатель.

В этом году Подмосковье планирует на 1,5% или 8,6 тыс. тонн нарастить объемы производства кондитерских изделий.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в Московской области работает порядка 2 тыс. предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, на них трудятся свыше 100 тыс. человек.

«Все вы вносите вклад в развитие сельского хозяйства — усердие каждого фермера и новаторские решения крупных игроков рынка обеспечивают лидирующие позиции Подмосковья в АПК», — заявил Воробьев.