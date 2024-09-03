Объем переводов от россиян в Индию вырос в 100 раз

В текущем году резко увеличился поток частных платежей из России в Индию. Он вырос в 100 раз, сообщает РБК .

Зампред Сбера Анатолий Попов рассказал в интервью Reuters, что за январь–август этого года число транзакций возросло в 40 раз по сравнению с показателями всего 2023 года, а сумма увеличилась в 100 раз. При этом он не назвал абсолютные показатели.

«Мы работаем с физическими лицами, есть большой спрос на переводы между странами», — отметил Попов.

По его словам, для туристов из РФ, которые посещают Индию, а еще приезжающих в Россию индийских туристов сейчас ведут проработку вопросов проведения безналичных расчетов.

При этом он уточнил, что в Индии банковские карты не очень популярны, там рассчитываются с использованием QR-кодов.

По информации Погранслужбы ФСБ, в первой половине года поток россиян в Индию по сравнению с 2023 годом снизился. Граждане РФ совершили 51,96 тыс. поездок в Индию, что на 12,9% меньше, чем в аналогичное время 2023 года. Чаще всего россияне едут в Индию как туристы.