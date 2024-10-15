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Nvidia обогнала Microsoft в списке крупнейших по капитализации компаний

Nvidia обогнала Microsoft, заняв вторую позицию в списке крупнейших по капитализации компаний в мире. Накануне акции разработчика графических процессоров подорожали на 2,4%. Они стали стоить выше 138 долларов за одну бумагу. Такие показатели цены фиксируются впервые.

В целом рыночная стоимость Nvidia Corp. поднялась до 3,31 трлн долларов. Стоимость Microsoft Corp. оценивается в 3,12 трлн долларов. Эти компании обогнала Apple Inc., чья капитализация составляет 3,52 трлн долларов.

С начала 2024 года цены на акции Nvidia выросли в 2,8 раза. Аналитики уверены, что таких показателей удалось добиться благодаря популярности технологий искусственного интеллекта и ожиданиям продаж чипов Blackwell.

Ранее компания Microsoft начала отключать россиянам облачные пакеты. В их числе Office 365, Microsoft 365, пространство Teams.