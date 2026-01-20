Нужна сильная концепция: какие рестораны переживут кризис в 2026 году

«Если говорить о том, кто выживет, то это, прежде всего, заведения с очень демократичным ценовым сегментом. Выживет и продолжит развиваться стритфуд. Выживут те, у кого за годы сформировался стабильный поток гостей — во многом за счет таких психологических факторов, как привычка и устойчивые модели поведения», — сказала Смирнова.

Она добавила, что также удержатся на плаву рестораны с высоким уровнем сервиса и сильной клиентоориентированностью, даже если они будут очень дорогими.

«Выживут и концептуальные места, где есть интересная история продукта и хороший сторителлинг. Гости любят заведения с историей. В крупных городах и среди искушенной публики поход в ресторан — это далеко не всегда про еду в первую очередь. Для кого-то это возможность нарядиться и показать себя, для кого-то — пространство для общения с друзьями и партнерами, для кого-то — способ получить удовольствие от сервиса и атмосферы», — пояснила ресторатор.

В Москве с начала 2026 года уже закрылись 45 популярных ресторанов и баров. По мнению экспертов, в текущем году в мегаполисе закроется как минимум 465 заведений общепита. Такая цифра сопоставима только с периодом локдауна из-за коронавируса.

