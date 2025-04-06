Нумизмат раскрыл, по какой причине «крымскую» банкноту продают за 2 млн рублей

200-рублевую «крымскую» купюру продают за 2 млн рублей. Такие предложения появляются из-за необычных номеров банкнот, а также из-за того, что на рисунке видна шестая колонна античного храма, рассказал РИА Новости нумизмат Александр Якушечкин.

Банкнота номиналом 200 рублей появилась в РФ в 2017 году. Спереди и сзади нее изображены виды Крыма, а также памятники архитектуры региона.

Одну из таких банкнот продают на «Авито» за два млн рублей. Причина столь высокой цены в том, что эта 200-рублевая купюра редкая — на аверсе справа находится шесть колонн.

Якушечкин объяснил, что стоимость обоснована. На стандартной 200-рублевой купюре пять колонн. На продаваемой за 2 млн рублей видна часть шестой колонны.

«Именно эти купюры и продают гораздо дороже. Это не разновидность, а смещение при печати банкноты. На клише, на самом деле, сделано шесть колонн, но, по стандарту, правая не должна входить в область печати», — отметил нумизмат.

Ранее в ЦБ РФ напомнили, что кассиры в магазинах обязаны сдавать в банк банкноты с серьезными повреждениями. Они не имеют права выдавать такие купюры покупателям.