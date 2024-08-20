«Нулевые чтения»: стартовала работа над проектом бюджета в Петербурге

Председатель бюджетно-финансового комитета Законодательного собрания Санкт-Петербурга Денис Четырбок рассказал о старте «нулевых чтений». По его словам, в 2024 году будут комплексно рассмотрены расходы бюджета в разрезе государственных программ, сообщает газета «Петербургский дневник» .

«Нулевые чтения» подразумевают старт работы над проектом бюджета. Четырбок рассказал, что подобный формат был впервые апробирован в 2023 году, и он успешно доказал свою эффективность. Каждая из 18 госпрограмм — это стратегический документ, который включает в себя последовательный комплекс мер для достижения конкретных результатов.

Председатель бюджетно-финансового комитета поделился, что на протяжении года организуются встречи и приемы для жителей и устанавливается контакт с руководством бюджетных учреждений. Эти мероприятия необходимы для того, чтобы составить список проблем, которые требуют первоочередного внимания и решения.

По словам Четырбока, уже в мае, не дожидаясь окончания сессии парламента, были собраны основные обращения граждан и впоследствии отправлены для начальной оценки в районные администрации и комитеты.

В настоящее время проводится анализ и оценка всех поступивших предложений, большинство из которых связано с социальной сферой, здравоохранением, образовательными инициативами и реализацией инфраструктурных проектов. При этом особое внимание уделяется поддержке участников спецоперации на Украине и их семей.

Также необходимо полностью обеспечить реализацию последних законодательных инициатив, заключил Четырбок.