Новый завод в Чехове будет выпускать 240 тыс тонн асептической упаковки в год

Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области проверили строительство новой производственной площадки в городском округе Чехов. Текущая стройготовность объекта достигла 95%. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Застройщик — компания «МОЛОПАК», специализирующаяся на производстве асептической упаковки. В настоящее время строителями осуществляется монтаж технологического оборудования и пусконаладочные работы.

Общая площадь нового цеха составляет порядка 8 тыс. квадратных метров. Здание условно поделено на административный и производственный блоки. В последнем находится склад картона, станция смешения красок, лаборатория, полиграфическое оборудование и автоматизированная упаковочная линия. Производственная мощность нового цеха составит 70 тонн готовой продукции в сутки, а в год — 240 тысяч тонн.

Завершить строительство планируют в конце третьего квартала 2024 года. Новый производственный цех на территории «МОЛОПАК» станет вторым по счету.

Компания «МОЛОПАК» является первым производителем асептической упаковки на территории Российской Федерации с 2012 года. Мощность производства составляет 1,2 миллиарда упаковок в год. Продукция компании экспортируется в 19 стран.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в сложившейся в России экономической ситуации правительство Подмосковья старается найти индивидуальный подход к каждому предпринимателю, работающему на территории региона.

«В отечественной экономике изменилось многое — одни ушли с российского рынка навсегда, другие продали бизнес партнерам. Все это заставляет нас искать новые решения и способы поддержать предпринимателей — как бывалых, так и тех, кто только начинает», — сказал Воробьев.