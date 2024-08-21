Новый резидент ОЭЗ «Дубна» инвестирует 850 млн руб в производство косметики

Компания «Эстилаб Про» пополнила число резидентов подмосковной особой экономической зоны «Дубна», где запустит производство косметических средств. Соответствующее соглашение подписали представители компании, ОЭЗ «Дубна» и министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

«Новый резидент ОЭЗ «Дубна» — компания «Эстилаб Про» — построит на территории особой экономической зоны лабораторно-производственный комплекс по разработке и выпуску косметических средств. Инвестиции в проект составят 850 млн рублей. Плановый срок запуска нового предприятия — 2026 год. В рамках создания производства будет создано почти 100 новых рабочих мест», — сообщила зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В рамках реализации инвестпроекта компания планирует построить комплекс общей площадью 7 тыс. кв. метров. На территории предприятия будет осуществляться разработка и производство косметических средств. В частности, компания «Эстилаб Про» будет создавать продукты по уходу за кожей лица и тела. Также в ближайшие планы инвестора входит расширение ассортимента и выпуск средств по уходу за волосами и кожей головы.

Деятельность «Эстилаб Про» будет направлена на импортозамещение. При этом, планируемая к разработке и производству продукция ничем не уступает по качеству иностранным аналогам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе на сегодняшний день активно работает программа импортозамещения.

В прошлом году, по словам губернатора, в регионе было открыто чуть более 20 импортозамещающих предприятий. В этом году в плане открыть еще 50, и 54 предприятия — в 2024 году.