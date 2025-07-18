Новый пакет санкций ЕС снизит цены на нефть из РФ до 47,6 доллара за баррель

Reuters: в 18-м пакете санкций ЕС снизили потолок цен на нефть из России

Новый 18-й пакет санкций ЕС в отношении РФ включает в себя уменьшение потолка цен на нефти из России до 47,6 доллара за баррель. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Еще ограничения введут против 105 танкеров. Они перевозят российскую нефть по рыночной стоимости. Кроме того, будет запрещен импорт в Евросоюз нефтепродуктов на основе нефти из РФ.

До этого Еврокомиссия предлагала ввести гибкий потолок цен на «черное золото». Он будет на 15% ниже, чем рыночная стоимость.

Под санкции также попали газопроводы «Северные потоки» и НПЗ «Роснефти» в Индии.

Ранее послы стран Евросоюза согласовали новый пакет санкций против РФ. Как заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, рестрикции будут одними из «самых жестких» в отношении России.