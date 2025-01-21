Новые виды сыров собираются выпускать в подмосковном агропарке «Сырная долина»

Компания «Сыровар» из Дмитровского округа продолжает укреплять свои позиции на рынке высококачественных сыров. Благодаря сотрудничеству с крупными федеральными торговыми сетями и популярными ресторанами быстрого питания производитель пармезана укрепляет свое лидерство не только в Московской области, но и по всей стране. Недавно на заводе были установлены новые производственные линии, которые увеличат выпуск и упаковку сыра. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Также компания получила новое оборудование для автоматизации процессов изготовления и хранения сыра. Роботизированный склад на предприятии способен вместить более 6 тыс. тонн продукции.

Помимо этого, компания стала первым участником агрокластера «Сырный кластер», который строится в Дмитровском округе. Также в агропарке будут выпускать не только известные виды сыров, такие как чечил, сулугуни, чеддер, тильзитер и камамбер, но и сухую молочную сыворотку.

Производители отмечают рост потребительского спроса на твердые сыры, поэтому планы по расширению и увеличению производства останутся актуальными в ближайшее время.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в Московской области работает порядка 2 тыс. предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, на них трудятся свыше 100 тыс. человек.

«Все вы вносите вклад в развитие сельского хозяйства — усердие каждого фермера и новаторские решения крупных игроков рынка обеспечивают лидирующие позиции Подмосковья в АПК», — заявил Воробьев.