Новые резиденты подмосковных ОЭЗ инвестируют в свои проекты более 25 млрд рублей

В этом году статус резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) получили 7 компаний. Лидером по числу привлеченных компаний стала ОЭЗ «Дубна», сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«С начала года семь компаний стали резидентами подмосковных ОЭЗ. В реализацию своих проектов они вложат 25,4 млрд рублей. На предприятиях будет создано более 760 рабочих мест для жителей Подмосковья. Три компании пополнили ряды резидентов ОЭЗ «Дубна», еще две — ОЭЗ «Исток». Также по одному новому резиденту в ОЭЗ «Ступино Квадрат» и в ОЭЗ «Кашира», — отметила зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Зампред напомнила, что в Подмосковье сегодня шесть особых экономических зон, две из них — ОЭЗ «Дубна» и ОЭЗ «Исток» — это особые экономические зоны технико-внедренческого типа. На территории этих двух ОЭЗ привлечено почти 190 резидентов.

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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что молодые специалисты приезжают работать в особую экономическую зону «Дубна» и реализуются там.

«Я бы хотел еще подчеркнуть самореализацию молодых талантливых людей, которые приезжают работать в экономические зоны — и в Дубну, и в каждый, любой город. Эти специалисты обеспечивают себя интересной компетенцией, работой, могут себя реализовать и получать за это достойное вознаграждение», — сказал Воробьев.

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