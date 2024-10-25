Новые реалии: эксперт рассказал, почему россияне начали копить деньги

Экономист Михаил Беляев рассказал, почему в последнее время в России наблюдается тенденция к увеличению сбережений среди микрозаемщиков. По его словам, многие из них сохраняют средства на «черный день», сообщает АБН24 .

Специалист объяснил, что экономическая нестабильность играет важную роль для микрозаемщиков. Изменения в экономике страны, включая введение санкций, колебания валют и рост инфляции, заставляют людей более осторожно управлять своими финансами.

По словам Беляева, микрозаемщики, как правило, имеют ограниченные доходы и любые экономические трудности могут существенно затруднить их финансовое положение. Это заставляет их накапливать деньги на «черный день» или для обеспечения «подушки безопасности».

Экономист добавил, что в последние годы в России наблюдается увеличение уровня финансовой грамотности. Микрофинансовые организации и различные образовательные программы играют ключевую роль в том, чтобы заемщики осознали значимость бюджетного планирования и формирования финансовой подушки. Изучение основ управления финансами помогает даже тем, кто имеет низкие доходы, осознать, насколько важны накопления.

Кроме того, специалист отметил, что заемщики, которые ранее использовали краткосрочные кредиты, теперь могут испытывать беспокойство из-за повышенных процентных ставок и возможности попасть в долговую зависимость. Взвешивая потенциальные плюсы займов и возникающие риски, многие выбирают накапливать финансовые резервы, что способствует избеганию долгосрочных финансовых проблем.

«В России наблюдается изменение отношения к деньгам и потреблению. Все больше людей, устойчиво относящихся к финансам, понимают, что накопления — это не только финансовая безопасность, но и возможность для реализации долгосрочных целей, таких как покупка жилья, образование для детей или пенсия», — пояснил Беляев.

В ряде случаев государственные программы и инициативы, направленные на поощрение накоплений, значительно влияют на выработку финансовых привычек у граждан. Это предоставляет людям, включая микрозаемщиков, дополнительный импульс для формирования сбережений, заключил экономист.