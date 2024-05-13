Новые инвесторы «Яндекса» объявили условия обмена акций Yandex N.V.

Акционеры, которые покупали акции Yadex N.V. в России или за границей, смогут продать их или обменять на акции нового юридического лица компании «Яндекс», сообщает РБК .

При этом для инвесторов из России обмен пройдет в соотношении 1:1. Для тех, кто покупал бумаги в зарубежном контуре, условия будут более сложными. Такое предложение является полностью добровольным.

Однако возможности по монетизации таких акций в будущем могут быть ограничены из-за планируемого делистинга акций Yandex N.V. с Московской биржи.

В результате сделки планируется получить не более 107 729 866 акций Yandex N.V. Сбор заявок на участие во внебиржевом обмене и выкупе будет проходить с 13 мая по 16:00 мск 31 мая 2024 года. При этом важно перевести или обменять акции в течение 10 дней с даты, когда их заявка была акцептована