Новую стекловаренную печь запустили на предприятии Клина

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ПАО «Химлаборприбор» — одно из старейших предприятий Клина, оно основано в 1886 году. Но и сейчас остается крупнейшим российским производителем мерной, химико-лабораторной посуды, приборов и аппаратов из стекла. На предприятии продолжается масштабная модернизация производства, в том числе — с помощью уникального оборудования собранного специалистами предприятия. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Сегодня на предприятии побывала глава городского округа Клин Алена Дмитриевна Сокольская.

Ей показали только что запущенную новую электрическую стекловаренную печь непрерывного производства, выпускающую более 2 тонн боросиликатного стекла категории 3.3 в сутки.

Данная печь, как рассказали главе округа на предприятии, способна полностью обеспечить изделиями из термостойкого боросиликатного стекла рынок России и стран СНГ.

Стоит отметить экологичность печи и безотходное производство — стеклобой реализуется при дальнейшем использовании.

Также на предприятии реализуется и другой интересный проект.

В частности, с 2021 года на территории компании ведет свою деятельность ООО «Порцела рус» — единственный официальный поставщик чешского фарфора в России. На ПАО «Химлаборприбор» собрана большая коллекция фарфоровой продукции, сообщила Алена Сокольская.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.