Новогодний стол в Петербурге обойдется как минимальный набор продуктов на месяц

Новогоднее застолье в Петербурге для семьи из 4 человек обойдется в 8,4 тыс руб

Новогодний стол в Санкт-Петербурге в 2025 году обойдется семье из четырех человек в среднем в 8 368 рублей, что почти соответствует минимальному месячному набору продуктов, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» .

По расчетам издания, расходы на новогодний стол для семьи из четырех человек в этом году составят около 8 368 рублей. Эта сумма практически равна стоимости минимального продуктового набора на месяц, который Петростат оценил в 8 437,88 рубля на октябрь 2025 года.

Журналисты издания провели собственный мониторинг цен в крупнейших торговых сетях города, включая «Ленту», «Перекресток», «Пятерочку», «Магнит», «О’КЕЙ» и «Дикси». В расчет вошли продукты для горячего блюда, овощной нарезки, закусок, традиционных салатов, фруктов, десерта и напитков. Например, горячее блюдо из курицы с картофелем обойдется в 531 рубль, салаты «Оливье» и «Селедка под шубой» — в 251 и 431 рубль соответственно, а сырно-колбасная тарелка — в 1 436 рублей.

Особое внимание уделяется стоимости красной икры, которая остается дорогим продуктом, несмотря на снижение минимальной цены до 758 рублей за банку. Эксперты советуют покупать икру только в официальных магазинах из-за роста числа мошеннических сайтов.

На фрукты потребуется в среднем 868 рублей, а на овощную нарезку — чуть более 800 рублей. Десерт в виде торта обойдется примерно в 816 рублей. Алкогольные и безалкогольные напитки добавят к итоговой сумме еще около 2 тыс. рублей.

Аналитики отмечают, что подготовка к празднику становится все более затратной, а традиционный новогодний стол — менее доступным для жителей города.

