Новогодние корпоративы в 2024 году: спрос и цены выросли

В 2024 году в 1,5 раза вырос спрос на новогодние корпоративы по сравнению с 2023 годом. Стоимость организации праздников увеличилась в среднем на 20–40%, сообщил РИАМО предприниматель event-индустрии, основатель и генеральный директор агентства Darsy Роман Акалупин.

По его мнению, рост цен вызван несколькими факторами. Во-первых, выросли цены на продукты.

«В этом году смело нужно закладывать на банкетное меню от 7 тысяч рублей на человека, хотя годом ранее стоимость была около 5 тысяч рублей», — подчеркивает эксперт.

Во-вторых, произошел рост цен на услуги подрядчиков. В 2023 году гонорар хорошего ведущего на корпоратив составлял порядка 100 000 рублей, сейчас цены начинаются от 130 000 рублей, если не рассматривать звездных ведущих. Это касается и фотографов, и кавер-групп. Если праздник планируется в новогоднюю ночь, то затраты будут в 2–3 раза больше, отмечает Акалупин.

В-третьих, дефицит кадров.

«Бюджет корпоратива складывается из места и условий проведения (аренда/депозит), количества гостей (в среднем на одного гостя стоит закладывать 10–15 тысяч рублей), декора (классический или тематический), наполнения программы (ведущий, фотограф, кавер-группа, дополнительная развлекательная программа), технического оборудования», — резюмирует эксперт.