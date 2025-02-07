Новое производство запустили на фармацевтическом заводе в Москве по офсету

В Москве запущено новое производство лекарств на фармацевтическом заводе «Велфарм-М» в рамках офсетного контракта, сообщил мэр города Сергей Собянин в Telegram-канале .

На предприятии будут изготавливать препараты для лечения эндокринных, кардиологических, неврологических и других заболеваний. Завод будет предоставлять лекарства городу, который в течение 5 лет должен получить порядка 242 млн упаковок.

На предприятии создано около 550 рабочих мест. Новые производственные линии занимают порядка 5 тыс. «квадратов».

Благодаря запуску нового производства общая площадь чистых производственных помещений «Велфарм-М» возросла до 15 тыс. кв. м. Завод стал частью крупнейшего в РФ фармкластера в «Алабушево» ОЭЗ «Технополис Москва».

В феврале 2024 года с предприятием был подписан офсет, согласно которому город получит также противоопухолевые, анальгезирующие, противоглаукомные препараты, а еще антидепрессанты и нейролептики. Их должны начать поставлять уже в 2027 году.

Ранее стало известно, что производитель онкопрепаратов стал резидентом ОЭЗ «Технополис Москва». Спецстатус получила компания «Фармасинтез-Биокапитал».