Новое производство сантехники в Подольске создаст 100 рабочих мест

В Подольске дали старт строительству уникального производства высококачественного сантехнического оборудования по проекту импортозамещения. Общая площадь застройки составляет примерно 50 тыс. кв. метров. На площади 8 га до 2030 года планируют построить около 30 цехов с производством полного цикла и создать более 100 рабочих мест. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Заместитель главы Александр Кондратюк и председатель Совета депутатов Алексей Никулин и представители компании заложили первый камень с капсулой времени и посланием потомкам в знак строительства нового завода.

Компания GuteWetter самостоятельно разрабатывает комплектующие с использованием современных технологий. Ассортимент включает более 2,5 тыс. наименований. Предприятие имеет систему быстрой разработки и выпуска серийной и индивидуальной продукции для всей страны. В рамках импортозамещения она увеличивает производство для обеспечения качественной продукции.

Перспективы развития включают расширение ассортимента для удовлетворения потребностей рынка и соответствия современным технологиям.

На территории муниципалитета планируется построить и запустить производство полного цикла, объединив разные цеха. В том числе литейный для цветных металлов, для пластмассы, по обработке стекла, по работе с алюминиевыми профилями, гальванические цеха и другие.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.