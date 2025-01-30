Новак: рост ВВП России в 2024 году составил около 4%

«Прошлый год также завершился с положительной динамикой по ключевым показателям», — отметил он в материале для журнала «Энергетическая политика».

Он добавил, что с 2020 года по 2024 год экономика увеличилась почти на 13%. Основным драйвером были инвестиции — они выросли свыше чем на 37%, а также промышленность — вложения в нее повысились почти на 16%.

По словам зампреда правительства, доля ТЭК в ВВП России сейчас составляет около 20%, объем инвестиций в эту сферу по итогам 2024 года составил 10,5 трлн рублей.