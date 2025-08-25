Новая печь на заводе Коломны поможет делать алюминиевые детали сверхпрочными

В механическом цехе № 10 Коломенского завода ввели в эксплуатацию печь аэродинамических потерь. Ее задача — сделать алюминиевые детали прочнее и долговечнее, обработав их особым способом. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Эта печь устроена иначе, чем обычные, где все нагревается газом или электричеством. Внутри нее специальные мощные вентиляторы (скорость вращения вала составляет 25 оборотов в секунду) гоняют воздух с огромной скоростью, создавая давление, похожее на сильный ветер. Именно этот мощный воздушный поток нагревает алюминиевые детали до нужных высоких температур — около 500–550 градусов Цельсия.

Дело в том, что обычный метод нагрева часто вызывает перегрев и порчу деталей, ведь алюминий легко повреждается, если случайно превысить температуру хотя бы на пару-тройку градусов. Новая печь помогает избегать ошибок и брака.

Детали аккуратно раскладывают в специальной корзине и размещают в рабочей зоне печи. Мощный поток горячего воздуха нагревает каждую деталь равномерно и точно до необходимой температуры. После этого готовые горячие детали мгновенно охлаждают в воде. Благодаря этому структура алюминия укрепляется, и он становится намного прочнее обычного.

Далее детали отправляются еще в одну печь — для завершения обработки при меньшей температуре, около 160–300 градусов Цельсия. Так они приобретают нужные качества прочности и надежности.

Такая сложная процедура необходима, потому что поршневые детали, изготавливаемые на заводе, работают в тяжелых условиях, испытывают высокие нагрузки и большие перепады температур. Их качество критически важно для надежности двигателей и механизмов.

Благодаря установке новой печи сотрудники завода смогут выпускать прочные, качественные алюминиевые компоненты быстрее и точнее, исключив возможность дефектов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.