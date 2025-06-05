НКР: потенциал роста средств состоятельных россиян в банках исчерпан

В последние два года в России банки зафиксировали рост средств от состоятельных вкладчиков. Наибольший прирост за 24 месяца, закончившихся 31 марта 2025 года, отмечен в сегменте вкладов от 3 млн до 10 млн рублей. Однако потенциал роста средств от счетов состоятельных россиян уже исчерпан, об этом говорится в новом докладе рейтингового агентства НКР, пишет газета «Ведомости» .

Доля вкладов от 3 до 10 млн рублей в общем объеме средств населения за два года увеличилась на 4,3 процентных пункта и достигла 17%, что соответствует почти 9,8 трлн рублей к началу апреля. Этот рост привел к увеличению среднего размера вклада на более чем треть за указанный период, достигнув 413 тысяч рублей.

По данным специалистов, возможности для увеличения средств состоятельных клиентов в банках уже исчерпаны. По мере снижения процентных ставок некоторые средства, вероятнее всего, будут перекидываться из больших вкладов обратно в недвижимость и в инструменты фондового рынка.

В долгосрочной перспективе деньги с вкладов могут быть использованы для крупных покупок или инвестиций, включая вложения в недвижимость. Однако этот отложенный спрос сможет быть удовлетворен лишь при последовательном снижении ключевой ставки.

Ранее россиянам объяснили, почему банки снижают ставки по вкладам. Это происходит на фоне приближения пересмотра параметров ключевой ставки ЦБ РФ.