Нижегородские тренеры смогут получить 1 млн руб за работу в селах

В Нижегородской области разрабатывается программа по предоставлению единовременных выплат тренерам, переезжающим в малонаселенные поселки и города, сообщает pravda-nn.ru .

Соответствующий документ был опубликован областным министерством спорта на официальном портале регионального правительства 5 декабря и в настоящий момент проверяется на предмет соответствия антикоррупционным требованиям.

Разовая выплата в размере 1 миллиона рублей доступна исключительно специалистам с высшим или средним профессиональным образованием. Для получения данной поддержки необходимо переехать в населенный пункт Нижегородской области, численность населения которого не превышает 50 тысяч человек. Обязательным условием также является подписание трудового договора с государственными или муниципальными физкультурно-спортивными учреждениями или организациями, реализующими программы спортивной подготовки.

Данная инициатива нацелена на оказание помощи работникам сферы физической культуры и спорта, трудящимся в небольших населенных пунктах. Получение выплаты не подразумевает предоставления отчетности о ее использовании. Финансирование осуществляется из средств федерального и регионального бюджетов. Вместе с тем получатель обязуется отработать на новом месте работы как минимум пять лет. В случае нарушения данного обязательства, средства подлежат возврату в бюджет в размере, пропорциональном неотработанному периоду. В отдельных ситуациях допускаются исключения, предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации.

