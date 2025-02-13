Ниже 90 рублей: разговор Путина и Трамп продолжает обрушать доллар

сегодня в 10:52

Доллар на Forex упал ниже 90 рублей после разговора Путина и Трампа

Курс доллара на международном рынке Forex упал ниже 90 рублей впервые за несколько месяцев. Российская национальная валюта начала резко укрепляться после переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, свидетельствуют данные торгов.

13 февраля в 10:42 по московскому времени доллар на Forex торговался по 89,196 рубля.

Российский Центробанк устанавливал следующие курсы валют на 13 февраля: 98,0119 рубля за евро, 94,0485 рубля за доллар и 12,7702 рубля за юань.

После разговора Путина и Трампа также начал расти российский рынок акций. Значительный рост показали акции Сбера и «Газпрома», а индекс Мосбиржи подскочил до максимума впервые с конца мая 2024 года.