Немецкий производитель шоколада объяснил решение не уходить с российского рынка

Глава Ritter Sport о решении остаться в РФ: российские дети тоже любят шоколад

Гендиректор немецкого производителя шоколада Ritter Sport Андреас Ронкен считает верным решение остаться на российском рынке после начала СВО, так как за счет продовольственных ограничений изменить ситуацию на поле боя не удастся, сообщает Lenta.ru .

«Наше решение было правильным, и я бы сделал то же самое снова», — заявил Ронкен в интервью журналу Focus.

Он подчеркнул, что «российские дети тоже любят есть шоколад», а рынок РФ занимает второе место по величине для немецкой компании.

Бизнесмен добавил, что в случае ухода из России компании бы пришлось уволить 200 сотрудников в Германии.

Ранее на российских маркетплейсах Ozon, Wildberries и «Яндекс Маркет» начали продавать бытовую технику Bosch, которая предназначалась для рынка Украины. При этом поставки такой техники в РФ носят массовый характер.