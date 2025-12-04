Некоторым россиянам повысят пенсию на 35% в январе

«Получатели страховых пенсий по старости — 80-летние юбиляры декабря в январе 2026 года, помимо индексации, также получат дополнительно увеличенные на 11 тыс. рублей выплаты. Данная величина складывается из фиксированной выплаты к страховой пенсии в размере 9,58 тыс. рублей и надбавки за уход в 1414 рублей. Если, допустим, страховая пенсия у такого пенсионера в декабре 2025 года составляла 40 тыс. рублей, то в январе 2026 года она будет увеличена до 54 тыс. рублей. У пенсионера из приведенного примера страховая пенсия по старости в январе будет на 35% выше декабрьской выплаты», — пояснил эксперт.

По словам специалиста, на динамику окажет влияние индексация страховых выплат пенсионерам на 7,6%, увеличение в два раза фиксированного платежа и добавление к нему надбавки за уход.

В период с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года в России будут выходные и праздничные дни. Балынин акцентировал внимание на том, что в случае, когда дата получения пенсии совпадает с указанным периодом, гражданин из рассмотренного ранее примера получит в начале декабря пенсию за декабрь (в сумме 40 000 рублей), а в конце декабря — пенсионные выплаты за январь, уже скорректированные с учетом увеличения на 7,6% (превышающего инфляцию), которое произойдет досрочно в январе, в отличие от первоначального плана — в феврале.

Экономист заострил внимание на том, что ситуация с досрочными пенсионными выплатами коснется в первую очередь тех, кто получает средства через банки. Если же пенсионер пользуется услугами «Почты России», то сохранятся обычные сроки с учетом того, что, если дата совпадает с нерабочим днем, выплату можно получить раньше (в предшествующий рабочий день почтового отделения), предупредил эксперт. При наличии вопросов относительно сроков доставки пенсий рекомендуется обращаться в свой банк или в отделение «Почты России» — там предоставят разъяснения, учитывая конкретные обстоятельства, включая график работы отделения, посоветовал Балынин.

