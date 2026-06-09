Некоторые сорта нижегородского мороженого подешевели

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Борская фабрика «Колибри» сохранила цены на мороженое на уровне 2025 года, а некоторые сорта стали дешевле, сообщает ИА «Время Н» .

Исполнительный директор фабрики Дмитрий Микешин сообщил, что спрос на мороженое остается сезонным и зависит от погоды.

«В жаркую погоду спрос, разумеется, растет. Когда становится прохладнее или льют дожди, мороженое уже не так сильно хочется. Это вполне естественные процессы», — заметил он.

Одним из фаворитов Микешин назвал мороженое-батончик в шоколадной глазури с арахисом и соленой карамелью.

«Данный вид мы презентовали еще в прошлом году, но тогда продажи были небольшие. В этом же сезоне спрос существенно вырос», — рассказал он.

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