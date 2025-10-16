Некоторые российские банки повысили ставки по вкладам

В России некоторые банки повысили ставки по вкладам, которые клиенты делают в рублях, сообщает РИА Новости .

Вывод сделан по информации маркетингового агентства Marcs.

«Яндекс банк» по закрытому вкладу (без пополнения) в рублях увеличил ставку на сроке три месяца до 16%. А по накопительному счету повысил ставку с подпиской до 13%.

МКБ увеличил ставки по закрытым вкладам в рублях (среди них и продукты для пенсионеров) на 6 и 12 месяцев — до 10,4-15,7%.

ВТБ с четверга поднимает ставки по вкладам в рублях. В банке по долгосрочным депозитам (от 6 месяцев до 1,5 лет) максимальная ставка будет 15%. Ставки по вкладам на три месяца для клиентов пакетов «Прайм» и «Привилегии» повышаются до 16% годовых.

Ранее финансовый эксперт Татьяна Волкова рассказала РИАМО, что в августе этого года российские банки отклонили 74% заявок на потребкредиты. Это максимум за последний год. Для сравнения, в 2024 году показатель был на уровне 69%.

