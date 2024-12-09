Нефтегазовые доходы России выросли на 25,8% в этом году

В России за 11 месяцев нефтегазовые доходы составили 10 341 млрд рублей, они оказались выше показателей аналогичного периода 2023 года на 25,7%, сообщается на сайте Минфина страны.

Это произошло в основном из-за роста стоимости отечественной нефти. Поступление нефтегазовых доходов сложилось на уровне, который превосходит их базовый размер. В соответствии с прогнозом социально-экономического развития до конца 2024 года будет устойчивое превышение данного показателя.

Ненефтегазовые доходы за 11 месяцев составили 22 309 млрд рублей. Они выросли на 25,8% год к году по сравнению с январем-ноябрем 2023 года. Поступления оборотных налогов, включая НДС, повысились на 16,6%. Этот показатель оказался выше планового уровня. Все это формирует устойчивую базу для опережающего роста доходов.

В целом, предварительно, объем доходов бюджета страны за 11 месяцев составил 32 650 млрд рублей, это на 25,8% превышает поступления доходов в таком же периоде прошлого года.