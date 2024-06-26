Нефтегазовые доходы России в июне вырастут на 50% относительно 2023 года

Доходы России от продажи нефти и газа в июне вырастут до 814 млрд рублей

Торговля нефтью и газом в июне 2024 года принесет на 50% больше доходов, чем в аналогичный период 2023 года, сообщает РБК со ссылкой на исследования агентства Reuters.

Год назад доходы от продажи нефти и газа в июне составляли 529 млрд рублей. В министерстве финансов России также прогнозировали рост доходов. Это было понятно уже по продажам за май, которые достигли 794 млрд рублей.

Страны Запада ввели санкции против России в нефтегазовой торговле. Согласно ограничениям, установлены потолки цен на нефть 60 долларов за баррель и нефтепродукты 100 долларов за баррель для дизеля и 45 долларов за баррель для мазута.

На фоне этого президент России Владимир Путин подписал указ о запрете поставок российских нефти и газа, если в контрактах с иностранными покупателями прямо или косвенно устанавливается предельная цена на полезные ископаемые. Этот указ будет действовать минимум до 31 декабря 2024 года.

Ранее Южная Корея намеревалась ужесточить экспортные ограничения против России. Речь идет и о торговле нефтью.