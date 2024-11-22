Неделя осталась до форума «Мой бизнес. Скоро Зима. 100% Подмосковье»

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С 29 ноября по 1 декабря в Москве пройдет форум «Мой бизнес. Скоро Зима. 100% Подмосковье» в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Мероприятие будет проходить в два этапа: деловая программа и выставка-ярмарка с участием предпринимателей из Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

Организаторами мероприятия выступают министерство инвестиций, промышленности и науки и подмосковный центр «Мой бизнес».

Форум «Мой бизнес. Скоро Зима. 100% Подмосковье» для предпринимателей пройдет 29 ноября на территории общественного пространства Хлебозавод № 9 в Москве по адресу: Новодмитровская улица, 1 (метро «Дмитровская»).

В рамках деловой программы все желающие смогут послушать выступления опытных предпринимателей, а также получить консультацию специалистов центра «Мой бизнес».

Про заработок и бизнес-алгоритмы расскажет президент и основатель сети имидж‑лабораторий ПЕРСОНА Игорь Стоянов, про конкурентное преимущество расскажет основатель компании Mens Priority Артем Апачек, а про развитие собственной сети расскажет основатель One Price Coffee Сергей Румянцев.

Выставка-ярмарка подмосковных брендов «Мой бизнес. Скоро Зима. 100% Подмосковье» будет работать с 30 ноября по 1 декабря на площадке торгового центра «Авиапарк» в Москве по адресу: Ходынский бульвар, д. 4.

Порядка 40 производителей из Московской области представят продукцию под собственными брендами. Посетителей ждут конкурсы и мастер-классы, а также товары с новогодней тематикой: искусственные и живые ели, украшения, гирлянды и праздничный декор, сладости, пряники и шоколад, сувениры, посуда, столовое и постельное белье, а также косметика, свечи и ароматы.

Вход на оба мероприятия свободный, но предварительно необходимо зарегистрироваться на сайте: https://100madebymo.ru/zima.

Форум организован в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», который был инициирован президентом РФ. Больше информации об образовательных мероприятиях для бизнеса Подмосковья можно найти в Telegram-канале «Мой бизнес | Московская область»: https://t.me/mybusinessmo.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области. Они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.

Также глава региона отметил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1% из федерального фонда развития промышленности», — заключил губернатор.