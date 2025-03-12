«Не сказка»: финансовый советник назвала способы получения пассивного дохода

Эксперт: для пассивного дохода можно начать инвестировать с небольших сумм

Международный финансовый советник Виктория Шиндлер объяснила, как можно сформировать пассивный доход, сообщает «ФедералПресс» .

«Пассивный доход — это не сказка, а результат грамотного финансового планирования», — отметила Шиндлер.

По ее мнению, возможности для этого есть у каждого человека. Она посоветовала начинать инвестировать с небольших сумм, чтобы постепенно адаптироваться и изучить рынок. Это могут быть акции, облигации, недвижимость, стартапы.

Если грамотно управлять недвижимостью, можно обеспечить себе постоянный прирост капитала, считает эксперт.

Пассивный доход могут получать предприниматели, которым удается выстроить автономный бизнес и делегировать обязанности, создатели сетевого контента — за счет продажи цифровых продуктов, рекламы и донатов, а также разработчики новых технологий и владельцы интеллектуальной собственности.

Кроме того, пассивный доход обеспечен людям творческих профессий, обладающим авторскими правами на произведения.