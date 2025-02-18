Не ГОСТ, а декларация соответствия: как производители в РФ экономят на качестве
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Председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин объяснил, почему производители экономят на качестве выпускаемой продукции.
Он выступил на пресс-конференции о проблемах и перспективах повышения качества и безопасности пищевой продукции на потребительском рынке.
«У нас стало возможным выпускать товары не по ГОСТу с прописанными жесткими требованиями, а по декларациям соответствия. Производители продуктов питания зачастую используют такую лазейку чтобы снижать себестоимость. Во многом в этом виноваты не производители, желающие снижать себестоимость за счет качества, а сами торговые сети», — сказал Шапкин.
Он объяснил, что нередко крупные торговые сети выставляют тендеры и объявляют конкурсы с очень низкими закупочными ценами. Из-за этого производителю приходиться идти на уловки. Шапкин отметил, что и сам покупатель требует низких цен.