Не ГОСТ, а декларация соответствия: как производители в РФ экономят на качестве

Он выступил на пресс-конференции о проблемах и перспективах повышения качества и безопасности пищевой продукции на потребительском рынке.

«У нас стало возможным выпускать товары не по ГОСТу с прописанными жесткими требованиями, а по декларациям соответствия. Производители продуктов питания зачастую используют такую лазейку чтобы снижать себестоимость. Во многом в этом виноваты не производители, желающие снижать себестоимость за счет качества, а сами торговые сети», — сказал Шапкин.

Он объяснил, что нередко крупные торговые сети выставляют тендеры и объявляют конкурсы с очень низкими закупочными ценами. Из-за этого производителю приходиться идти на уловки. Шапкин отметил, что и сам покупатель требует низких цен.