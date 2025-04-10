Названы последствия противостояния США и Китая для мировой экономики

Эксперт: противостояние США и Китая обойдется в 1,2% ВВП для мировой экономики

Противостояние Китая и США в торговле уже достигло небывалого размаха. Стороны вводят все новые пошлины друг против друга. Эксперт Фонда экономической политики Владимир Седалищев считает, что такая ситуация может обойтись в 1,2% ВВП для мировой экономики, сообщает газета «Взгляд» .

Специалист назвал неубедительными заявления президента США Дональда Трампа, в которых он назвал наркоторговлю причиной торговой войны. Вероятно, что это борьба за глобальное лидерство. Истинным триггером для Трампа в этом случае мог стать аргумент «сейчас или никогда».

«Последние годы Китай обогнал США в терминах ВВП по паритету покупательной способности (18% мировой экономики), что, несомненно, является крайне тревожным сигналом для Штатов», — отметил эксперт.

Седалищев подчеркнул, что Трамп — жесткий бизнесмен. Так же он управляет и страной. Однако от осторожного Китая мало кто ждал такой непреклонности. Эксперт спрогнозировал, что, исходя из нынешних тарифов, ВВП США снизится на 2,6% или 713 млрд долларов, а Китая — на 2% или 351 млрд долларов.

«Для мировой экономики это противостояние обойдется в 1,2% ВВП или 1,5 трлн долларов при условии сохранения текущей структуры тарифов хотя бы на год», — закючил Седалищев.

Ранее Трамп подтвердил, что готов встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином. Он назвал китайского лидера своим другом и признался, что уважает его.