Названо негативное последствие нехватки мигрантов для россиян

Застройщики домов срывают сроки сдачи объектов, потому что у них не хватает работников в том числе из-за дефицита мигрантов, заявила глава портала Всеостройке.рф и директор Альянса девелоперов по разработке и внедрению технологий ИИ Светлана Опрышко. По ее словам, в I квартале 2025 года на стройках не хватало 160 тысяч рабочих, к 2030 году это число увеличится до 850 тысяч, сообщает «ОТВ-Екатеринбург» .

«Застройщики не просто так неведомыми путями загоняют на стройки мигрантов, нет других вариантов: кто-то должен дом строить. Один из крупнейших застройщиков официально срывает сроки проектов только потому, что у них некому строить», — высказалась Опрышко.

Девелоперам приходится набирать рабочую силу в Индии, Бангладеш и «ото всюду», однако из-за географической удаленности такие сотрудники обходятся дороже.

По мнению эксперта, для выравнивания ситуации необходимо изменить статус рабочих профессий, представители которых уже получают «достаточно высокие» зарплаты. Привлечение студентов-бюджетников к обязательной отработке на стройках, что ранее предложил Минстрой, не поможет ситуации, уверена Опрышко.

«Надо прививать любовь, менять статус профессии слесаря, сантехника, штукатура», — считает директор Альянса девелоперов по разработке и внедрению технологий ИИ.

